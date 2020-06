Covid e gruppo sanguigno: uno studio rivela chi è più o meno a rischio

A cominciare da aprile, i ricercatori hanno iniziato a fare test per affiancare gli scienziati nella comprensione di come la genetica possa influire sullo sviluppo della pandemia, specie sui motivi per cui alcuni pazienti contraggano il nuovo coronavirus e sviluppino gravi infezioni mentre altri se la cavino solo con sintomi lievi o moderati o addirittura si presentino del tutto asintomatici. “I dati preliminari dello studio genetico in corso sembrano fornire ulteriori prove dell’importanza del gruppo sanguigno di una persona – determinata dal gene ABO – nelle differenze nella suscettibilità al virus”, ha comunicato 23andMe in un post sul blog le scoperte.