Coronavirus, in Lombardia 99 nuovi casi (10 a Milano) e 2 persone ricoverate in terapia intensiva

E’ del 1,1% (rispetto all’1,9% di martedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. Attualmente i contagiati di coronavirus in Lombardia sono 17.857, da martedì 440 casi in meno.

I nuovi casi positivi sono stati 99 su 9.305 tamponi eseguiti, martedì era di 192 contagi su 9.848 tamponi analizzati. I decessi sono stati 32, in tutto 16.349 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi dal giorno prima sono 507 e 98 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, più 2 dal giorno prima, 2.565 i pazienti in terapia non intensiva (-95). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 90.680 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 845.618 tamponi.

Sono 27 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, di cui 10 a Milano città.