Occupazioni abusive: Agente ferita da pugno al volto durante sgombero al Corvetto

Durante lo sgombero di un appartamento Aler di via dei Cinquecento, nel quartiere Mazzini al Corvetto, un’agente della Polizia è stata ferita da un pugno al volto riportando 25 giorni di prognosi E’ accaduto lunedì poco prima di mezzogiorno quando la polizia è intervenuta per liberare l’immobile occupato da due donne rumene di 44 e 18. Dapprima le due hanno finto di andarsene, poi, convinte che nessuno le avrebbe più notate, sono tornate, ma una volta scoperte hanno opposto resistenza aggredendo le forze dell’ordine. Le due abusive, già note per precedenti occupazioni, sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ha commentato lo sgombero “Quanto accaduto ieri (lunedì ndr)- ha affermato De Corato – e’ grave e inaudito. Voglio esprimere la mia solidarieta’ alla poliziotta ferita con un pugno al volto, sferrato da una delle due nomadi rumene che occupavano abusivamente l’alloggio. Ringrazio le forze dell’ordine – ha proseguito – e condanno questo episodio inqualificabile che certifica, ancora una volta, l’arroganza e la convinzione di rimanere impuniti in capo a chi occupa alloggi abusivamente. Mi auguro che le due donne, gia’ conosciute per precedenti occupazioni e arrestate ieri per resistenza a pubblico ufficiale, vengano condannate con pene certe, sia per la violenza utilizzata, sia per aver compiuto l’ennesima occupazione abusiva. Non deve assolutamente passare il messaggio – ha concluso De Corato – che un comportamento simile non venga adeguatamente sanzionato”.

“Massima solidarieta’ e vicinanza alla poliziotta che e’ stata vittima di una vile aggressione da parte di due occupanti abusive in un palazzo del quartiere Corvetto. Questi gesti sono intollerabili, mi auguro che le due responsabili vengano punite in maniera esemplare”. Cosi’ Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita’, ha espresso la sua vicinanza all’agente aggredita e ferita nel corso dello sgombero di un appartamento di edilizia pubblica in via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto, a Milano. “Prima del ‘lockdown’ – ha sottolineato l’assessore Bolognini – l’azione di ripristino della legalita’ avviata a Milano da Regione Lombardia e da Aler aveva dato risultati di rilievo. Un’azione svolta di concerto con le Forze dell’Ordine, anche nella zona del Corvetto, in cui e’ avvenuta l’aggressione alla poliziotta. Grazie a questo impegno, che confermiamo con ancora piu’ forza per il futuro, abbiamo registrato un forte calo in un anno delle occupazioni abusive di ben 500 alloggi. Dal 2018 al 2019, infatti, il numero totale degli appartamenti occupati illegalmente e’ passato da 4.500 a meno di 4.000. Avevamo anticipato – conclude l’assessore – che dopo la fine dell’emergenza Covid-19 gli sgomberi sarebbero ripartiti, cominciando proprio da chi aveva occupato alloggi sfruttando il periodo di emergenza e, come sempre, manteniamo le nostre promesse. Stiamo lavorando per i cittadini. Siamo schierati al fianco dei piu’ deboli e contro i delinquenti. Vogliamo innalzare la qualita’ della vita dei nostri cittadini e assicurare un futuro roseo ai loro ragazzi. Non saranno certo queste vergognose azioni a fermarci nel nostro intento di far prevalere la legalita’ nei quartieri popolari di Milano. Da parte nostra nessuna tregua per i delinquenti”.