Berlusconi “Il mio desiderio più grande è che si capisca quanto male mi è stato fatto”

In collegamento con Live-Non è la d’Urso Berlusconi fa dichiarazione, spera che la sua vita di politico e di uomo risulti chiara agli italiani. Dice “Ho solo la speranza che gli italiani si rendano finalmente conto di tutto quello che io ho fatto di positivo per loro e per l’Italia nei quasi 10 anni di governo – ha ammesso a cuore aperto nel salotto di Barbara d’Urso – vorrei che si rendano consapevoli di quanto male e di quanta ingiustizia abbia subito da quando sono sceso in campo, 26 anni fa, non per ambizione personale, ma per salvare il mio paese, questo mi basterebbe…Collaborare con Conte? Vogliamo soltanto mettere le nostre competenze non al servizio di questo o quel governo, ma al servizio degli italiani – ha infatti chiarito -. Se questo per qualcuno vuol dire l’alleanza con queste 4 sinistre, allora non conosce la mia storia…Da parte nostra – spiega in riferimento a Giorgia Meloni e Matteo Salvini – sono rapporti di assoluta lealtà, in una coalizione che è fatta di forze politiche diverse, un elettorato diverso, stili e cultura diversi”. E ancora: “Non deve stupire nessuno il fatto che ci siano differenze. Noi siamo la componente cattolica, liberale, europeista e garantista del centrodestra, fondamentale per vincere e governare”.

