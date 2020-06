Rissa in Corso Garibaldi a Milano, Bolognini (Lega): “Sindaco incapace di gestire la movida”

“Dopo i pericolosi assembramenti sui Navigli di qualche settimana fa e il repentino passo indietro sulla libera vendita di alcolici da asporto con la revoca di un’ordinanza nel giro di 48 ore, questa notte abbiamo appreso di nuovi assembramenti fuori controllo in Corso Garibaldi, culminati addirittura con una rissa e un accoltellamento. Scene da ‘saloon’ francamente inaccettabili per la città di Milano”. Questo il commento del Commissario Lega Milano alla rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in Corso Garibaldi, nel centro del capoluogo lombardo. “Insomma – conclude Bolognini –, ’Poche idee, ma ben confuse’, considerando anche che per settimane centinaia di agenti polizia locale sono rimasti a casa in congedo. Speriamo che questo fattaccio possa aprire gli occhi al Sindaco, ma mi sembra evidente che Sala, in questo momento, sia incapace di gestire la movida a Milano”.

