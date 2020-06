Scavuzzo ” Stop al divieto di alcolici d’asporto dopo le 19″

La vicesindaco e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo nel corso del suo intervento in consiglio comunale di ieri pomeriggio, ha annunciato “La sospensione dell’ordinanza che prevede il divieto d’asporto e di vendita d’asporto è stata portata all’attenzione del comitato stamattina, concordata con il prefetto e avvallata, ovviamente con un dispositivo rafforzato rispetto alle attenzioni e alle attività”, aggiungendo che la decisione è stata presa “perché la reazione che comunque c’è stata da parte della città alle indicazioni e al rispetto del mantenimento sociale e dell’utilizzo delle mascherine è stata ottima”.

Si attende ora la pubblicazione dell’ordinanza comunale che dovrebbe sospendere il divieto alla vendita di alcolici e superalcolici dopo le 19, divieto scattato lo scorso 26 maggio.

Parlando poi dell’aggressione all’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, Anna Scavuzzo ha detto: “Confermo che l’attenzione sull’area di Porta Venezia era già stata oggetto di un’interlocuzione tra il comandante Ciacci e il questore Bracco. Già nelle scorse settimane avevamo chiesto di strutturare dei servizi congiunti, in modo tale che ci fosse tanto il pattugliamento, quanto l’intervento. E questa mattina ne abbiamo parlato con il prefetto, proprio in sede di comitato provinciale, per la strutturazione di una risposta coordinata sia di giorno che di sera. Vedremo nelle prossime settimane la possibilità di avere qualche risultato in più”.