Coronavirus: 29 i decessi in Lombardia, rapporto tamponi/contagi 2,1%,

I nuovi casi di positivi al coronavirus ieri sono stati 37 a Milano e provincia, di cui 14 a Milano città. I dati sono stati in leggera diminuzione rispetto a martedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 45, di cui 12 in città.

E’ del 2,1% (rispetto all’2,2% di martedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I contagiati da coronavirus in Lombardia sono arrivati a 20.224 (-31 dal giorno precedente). I nuovi casi positivi sono stati 237 su 11.355 tamponi eseguiti, martedì era di 187 su 8.676 tamponi analizzati. I decessi sono stati 29, in tutto 16.172 da inizio pandemia e in aumento rispetto ai 12 del giorno prima. I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 239 e 131 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, in netta diminuzione rispetto a martedì (-35), 2.995 i pazienti in terapia non intensiva (-26). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 89.442 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 777.477 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.