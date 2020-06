Una Piazza Tricolore per far ripartire l’Italia

Inno d’Italia, il Tricolore e tutto l’orgoglio del Centrodestra per proporre nuove strategie, nuovi programmi per far ripartire l’Italia.

A Milano, in piazza Duomo, si è svolta una manifestazione del centrodestra. Qui, i manifestanti hanno chiesto a gran voce le dimissioni del governo Conte bis, intonando il coro: “Dimissioni, dimissioni”. Tante le bandiere italiane che hanno riempito la piazza e i cartelli, con cui i lavoratori chiedono più attenzione e aiuti per imprese, artigiani e partite Iva.

