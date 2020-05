Summer school. Le iscrizioni ai centri estivi per le primarie iniziano venerdì

Summer school. Al via venerdì le iscrizioni ai centri estivi per le primarie

Dalle 12 di venerdì 29 maggio fino a mezzanotte del 15 giugno sarà possibile fare domanda per partecipare ai centri estivi per le scuole primarie organizzati, nelle sedi di 41 istituti scolastici nell’ambito del progetto Milano Summer school. Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell’anno scolastico 2019/2020 e i bambini residenti a Milano che hanno frequentato le Scuole Primarie dell’hinterland. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, con la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione l’estensione dell’orario con il pre-scuola (7:30-8:30) e i giochi serali (16:30-18). Le attività si svolgeranno nell’arco di tre periodi della durata di 10 giorni – dal 29 giugno al 10 luglio, dal 13 luglio al 24 luglio, dal 27 luglio al 07 agosto; sarà possibile iscriversi per uno o più periodi. I residenti nel Comune di Milano potranno usufruire della procedura d’iscrizione online sul sito www.comune.milano.it/estatebambini. Per i non residenti o per chi ha chiesto ma non ancora ottenuto la residenza, è possibile la prenotazione telefonica allo 020202. L’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità nell’assegnazione. Nella formazione delle graduatorie, in considerazione della situazione di emergenza, sono agevolati con un punteggio maggiore i bambini con i entrambi i genitori lavoratori. La precedenza verrà in ogni caso assegnata alle famiglie residenti nel Comune di Milano.