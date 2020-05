Parlando di Giustizia: Nordio “Che schifo” e Coppi “Di questa giustizia ho paura”

Intervistato da Italia Oggi, l’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, commenta causticamente Magistropoli: “Uno schifo. Davanti al quale anche i padri costituenti se risorgessero sarebbero i primi a voler cambiare le regole del Csm”. Quindi, a proposito della questione della chat di Palamara su (o meglio contro) Salvini, dichiara: “Non mi aspettavo un simile livello di bassezza. Da magistrato l’ho trovato ripugnante. È grave se un giudice si pronuncia per l’assoluzione di una persona che ritiene colpevole. Ma se auspica la condanna di uno che ritiene innocente è un sacrilegio…”.“Bisogna liberare il Csm dalle correnti e per farlo si deve ricorrere al sorteggio dei suoi componenti”. E precisa: “Naturalmente il sorteggio per il Csm dovrebbe avvenire dentro un paniere composto di magistrati di alto grado, di avvocati membri dei consigli forensi e di docenti universitari di materie giuridiche. Tutte persone, per definizione, intelligenti e competenti”

Intervistato da Il Giornale l’avvocato Franco Coppi ha dichiarato «Questa giustizia sporca fa paura anche a me..Indipendentemente da quello che stiamo leggendo in questi giorni, avrei paura comunque. Sì, avrei paura di farmi giudicare dalla giustizia italiana. Faccio mie le parole di un vecchio criminalista. “Se mi accusassero di aver rubato la Torre di Pisa, scapperei immediatamente”. Lo diceva Francesco Carrara. Mi ritrovo». E all’affermazione di Palamara «Matteo Salvini è una merda. Va fermato». Obietta «Tolta la toga, i magistrati tornano uomini. Questo è purtroppo anche il loro vocabolario..La sensazione è infatti quella dello sconcerto e dello sconforto profondo. Quella che sta emergendo è un’idea antagonista all’idea che dobbiamo avere del giudice. Quelle parole addolorano e avviliscono».