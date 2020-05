Regione Lombardia: contagi in calo, approvata mozione per raccolta plasma autoimmune

Sono 38 a Milano e provincia, di cui 14 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. I dati sono in calo rispetto a lunedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 46, di cui 27 in città. Lo comunica la Regione. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 22.764 positivi per l’area metropolitana e 9.638 per Milano città.

Si attesta al 1.7 per cento il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati, in Lombardia, tamponi giornalieri analizzati che ieri sono stati 9.176 i . Sono 22 i decessi comunicati ieri, che portano a 15.896 quelli da inizio pandemia nella regione. Da inizio pandemia hanno contratto il virus 87.417 cittadini lombardi (+159 rispetto a lunedì).

Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, primo firmatario della mozione urgente per l’utilizzo del plasma autoimmune nella cura del Covid-19, approvata ieri dal Consiglio regionale ha spiegato “Con questa mozione impegniamo la Giunta regionale ad istituire la Banca Regionale del Plasma, che consiste nell’estendere la raccolta del plasma a tutti i centri trasfusionali lombardi, che dovrà essere fatta secondo le indicazioni in essere negli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova. In queste due strutture sanitarie prenderà il via la lavorazione e conservazione delle unità di plasma iperimmune anche per conto degli altri centri trasfusionali regionali. La strada per la sperimentazione di una cura che ha tutti i presupposti per essere valida è tracciata. Il testo approvato prevede quindi l’estensione a tutte le Asst lombarde di un protocollo di cura, coordinato sempre dai due centri di Pavia e Mantova, e di dare avvio alla lavorazione a livello industriale di plasma iperimmune di grado farmaceutico e immunoglobuline” ha aggiunto il Presidente della Commissione. “Ricordo che la sperimentazione ha già evidenziato l’efficacia delle trasfusioni di plasma iperimmune prelevato da soggetti guariti dal suddetto virus, tanto che già alla seconda infusione i pazienti registrano un netto miglioramento. Si tratta di una terapia sicura e potenzialmente molto efficace da portare avanti nella lotta contro il Covid-19”.