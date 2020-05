Il consumatori denunciano la comparsa di una “tassa covid” sugli scontrini

ll Codacons ha denunciato un aumento medio del 25% dei prezzi un per taglio di capelli o una messa in piega.

In più, come riporta Il Sole 24 Ore, l’aggiunta di quella che è stata ribattezzata la “tassa Covid”, ossia un surplus da due a quattro euro, con voce a parte riportata sullo scontrino (per le spese di sanificazione e messa in sicurezza del locale), così come si può notare nello scontrino allegato, rilasciato da un centro estetico .

Inoltre al Codacons sono arrivate segnalazioni di estetisti che impongono, per l’emergenza Covid, “kit obbligatori da indossare con costo extra di 10 euro a carico del cliente”.

Il propagarsi di questa tassa Covid è stato denunciato anche dall’Unione nazionale consumatori. “Si tratta di una sorta di tassa di sanificazione applicata da parrucchieri, estetisti e alcuni dentisti – spiega il presidente Massimiliano Dona -, una prassi scorretta che si sottrae forse anche da un punto di vista fiscale alla somma dovuta al consumatore”.