Coronavirus: nessun decesso ieri in Lombardia, 285 i nuovi positivi

Regione Lombardia ha reso noto che ieri i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non hanno segnalato decessi. I nuovi casi positivi sono stati 285 (sabato 441), portano il totale a 87.110. Scendono i ricoverati in terapia intensiva -2 e quelli non in terapia intensiva – 9. I guariti sono stati +301, sabato erano stati 688.

Nella provincia di Milano i nuovi casi positivi sono stati 64; portano il totale a 22.680 di cui 9.597 (+32) a Milano città.