E’ tempo di respirare Milano. Una Milano di colori, di suoni, di emozioni. E’ il tempo in cui la natura e la musica danno l’ebrezza della vita e della libertà, per dire che, nonostante tutte le limitazioni dell’ultimo periodo, l’arte dell’uomo e la sincronia estetica dei figli della natura sono lì ad indicare un mondo di possibilità, di incanto, di rinascita. E nascono è vero nuove abitudini, nuovi modelli, ma la vita con il suo fascino chiama, soffoca l’anima e diventa quasi miracolo. PianoCity, nel suo esteso svolgimento è stato rimandato, ma in questi ultimi giorni dal balcone, dalla finestra il suono di un pianoforte interrompe i problemi, le ansie e dirige in cielo la speranza. Da alcuni luoghi simbolici della città, insieme alle note dei Piano Tandem e Piano Risciò la musica va in giro per le vie di Milano e regala composizioni per tutti i gusti, riconquista voce e spazio.

Tra i pianisti coinvolti ci sarà anche il milanese Roberto Cacciapaglia, autore delle musiche dell’Alberto della Vita a Expo. «Nel mio concerto di domenica 24 in diretta da casa alle 19, ci svela, eseguirò per la prima volta l’inedito I Giorni dell’Esperienza, un brano che ho maturato e composto durante la quarantena” E nel magico periodo della loro danza nuziale, ritornano le lucciole al Parco delle Cave. Una tradizione che si ripete, ma che quest’anno ha il sapore del risveglio. Purtroppo le passeggiate serali per osservare le magiche evoluzioni non potranno svolgersi come al solito, ma gli Amici di Cascina Linterno invitano comunque a visitare il parco e la sua magica bellezza, magari seguendo i percorsi segnalati. Abbandonarsi a tanta bellezza non è peccato.