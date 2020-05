Un dono dalla cittadinanza per dire grazie ai nostri supereroi

È nato tutto dalla volontà di un cittadino del nostro Municipio 7, Danilo Bruno, autore di un’opera realizzata su un lenzuolo “rubato” alla moglie Franca e che rappresenta l”immagine che ha fatto il giro di tutti i web, un medico con la mascherina in mezzo ai supereroi. Durante la lunga quarantena dovuta al Coronovirus, Danilo ha realizzato questo magnifico telo, quando abbiamo vissuto i giorni più difficili e di paura. Voleva esprimere, insieme alla sua famiglia, il suo grazie a chi in quel momento stava lavorando giorno e notte in prima linea, d’altra parte li abbiamo definiti tutti i nostri supereroi, tanto da rappresentare questa bella immagine. La famiglia ha esposto per un po’ di giorni il telo sul balcone, perchè era il momento in cui si cercava di infondere fiducia e si cercava, con vari messaggi e bandiere tricolore, di comunicare la propria solidarietà e la propria fiducia. Danilo decide di donare questa sua opera all’Ospedale San Carlo, ospedale impegnando nell’emergenza Coronavirus sul nostro territorio ed esprime questo suo desiderio all’Assessore Tiziana Vecchio e il Consigliere Walter Moccia, entrambi del Municipio 7 che subito colgono questa sua bellissima iniziativa e prendono i contatti con l’Ospedale, che risponde subito positivamente. Mettono in campo tutte le sinergie e trovano un amico fabbro, il Sig.re Leo Del Grosso, che realizza in quattro e quattr’otto la struttura per esporlo e con grande piacere la dona.

L’Assessore Tiziana Vecchio arruola anche la suocera per realizzare le finiture del telo e permettere il montaggio. Questa mattina finalmente il sogno di Danilo e della sua grande famiglia si corona, e alla presenza dello staff al completo dell’ASST Santi Paolo e Carlo, onorati della presenza del Direttore Generale Matteo Stocco, viene donato il telo che l’ospedale ha deciso di esporre, per un periodo, nell’atrio di ingresso della struttura. “Un grazie che arriva dai cittadini, che per noi vuole essere un simbolo a rappresentare tutta la cittadinanza del nostro territorio che non finirà mai di ringraziare tutte le persone che in questo lungo periodo hanno lavorato in prima linea senza mai risparmiarsi, con le proprie paure e senso di inadeguatezza, ma con tanta passione e volontà di salvare quante più vite umane” così commenta l’Assessore Tiziana Vecchio. “Abbiamo semplicemente messo in rete chi poi davvero ha permesso che tutto ciò avvenisse, tra l’altro in tempi molto ristretti. I veri protagonisti sono stati l’autore dell’opera, che ha donato, e chi l’ha ricevuta, tutti gli operatori sanitari e il personale della struttura” continua il Consigliere Walter Moccia”. Il telo rimarrà esposto per un certo periodo nell’atrio, come simbolo di ringraziamento quotidiano a chi, ancora una volta, prende servizio per prendersi cura di noi.