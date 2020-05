Coronavirus: triplicati i tamponi, crescono i positivi a Milano e in Lombardia,+462 casi

E’ salito a 85.481 (+462 da lunedì) il numero di positivi al Coronavirus ieri in Lombardia. Lunedì l’incremento di nuovi casi sul giorno precedente era stato di 175 persone, a fronte di 5.078 nuovi tamponi. Ieri però i nuovi tamponi sono stati 14.918 (596.355 i tamponi eseguiti in Lombardia da inizio epidemia).

I decessi sono stati 54 in più ( 15.597 in totale) : lunedìi il dato era di 24. Calano ancora i pazienti nelle terapie intensive: sono stati 244, 8 in meno rispetto al giorno precedente. I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.426 (- 56) . I guariti sono complessivamente 36.082 (+167).

22.324 (+102) sono i nuovi casi risultati positivi al coronavirus nell’area metropolitana di Milano, di cui 9.444 (+49) a Milano città. Lunedì la crescita sul giorno precedente era stata di 71 casi nell’area metropolitana e 24 a Milano città.