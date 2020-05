Area C sospesa fino al 31 Maggio. Ecco come funziona

L’Area C Milano è la ZTL che comprende il centro storico della città, una porzione molto contenuta della metropoli che è contenuta a sua volta nella più ampia Area B. Rispetto a quest’ultima, che ha il colore distintivo blu, l’Area C è segnalata col colore verde. Si tratta di una mappa all’interno del perimetro cittadino delimitata da 43 varchi sorvegliati da telecamere e che corrisponde alla Cerchia dei Bastioni.

Questa zona a traffico limitato è nata per migliorare la qualità dell’aria in città, e quindi per tutelare la salute e la vivibilità.

Ecco tutte le informazioni utili sull’Area C Milano: mappa varchi, orari, modi per entrare, costi del ticket, quando è gratis e veicoli vietati alla circolazione.

Area C Milano sospesa: gratis fino al 31 maggio 2020

Con l’avvio della Fase 2 del coronavirus e la riapertura delle attività produttive e commerciali, a Milano si è deciso di prolungare lo stop dell’Area C e dell’Area B, così da agevolare i cittadini negli spostamenti personali senza affollare i mezzi.

Con un’ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala il Comune di Milano ha stabilito che fino al 31 maggio Area B e C sono sospese, e che i parcheggi su strisce blu e gialle sono liberi e gratuiti.

Inoltre è stata prorogata di 4 mesi la validità dei permessi per la sosta libera, l’accesso alle ZTL e alle aree pedonali, inclusi i pass disabili, in scadenza dal 1° maggio al 31 maggio 2020.

In assenza di particolari disposizioni come quella entrata in vigore a causa dell’emergenza COVID-19, l’Area C a Milano è attiva nei giorni feriali, vi possono entrare liberamente e gratis alcuni tipi di veicoli, mentre per altri l’accesso alla ZTL è consentito solo dietro pagamento di un tagliando a validità giornaliera.

Area C Milano: orari e giorni ZTL attiva

L’Area C è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. L’accesso alla ZTL è libero per tutti i veicoli il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Area C Milano, quali auto non possono entrare?

Dal 1° ottobre 2019 l’Area C è interessata da alcune novità. Non possono più entrare nella ZTL, neanche a pagamento:

veicoli Euro 4 Diesel di proprietà dei residenti

veicoli Euro 1 Benzina

È vietato l’accesso all’Area C per i seguenti mezzi:

Autoveicoli di residenti (M1)

Euro 4 Diesel senza FAP

Euro 3, 4 Diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

Euro 4 Diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

* Euro 0, 1, 2, 3, 4 Diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Autoveicoli Taxi e NCC fino a 9 posti (M1)

Euro 4 Diesel senza FAP

Euro 3, 4 Diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

Euro 4 Diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, 1, 2, 3, 4 Diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Autoveicoli per trasporto cose (N1, N2, N3)

Euro 1 Benzina

Euro 3, 4 leggeri Diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

Euro 4 leggeri Diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri Diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro III, IV pesanti Diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

Euro IV pesanti Diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, I, II, III, IV pesanti Diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Autoveicoli per trasporto persone (M2, M3) non adibiti a servizio di trasporto pubblico

Euro I Benzina

Euro III, IV Diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

Euro IV Diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, I, II, III, IV Diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Motoveicoli e Ciclomotori

* a gasolio di classe Euro 0, 1 (rif. Art. 53 «Nuovo codice della strada» – quali ad esempio motocicli, motocarrozzette, quadricicli a motore, ecc).

Area C Milano: chi può entrare a pagamento

Tutti gli altri veicoli non presenti nella lista di quelli a cui è vietato l’accesso possono entrare in Area C pagando un ticket. Dopo l’acquisto, il proprietario del mezzo dovrà attivarlo, ossia associare il codice del ticket alla targa. Con il ticket si può entrare e uscire dall’Area C con lo stesso veicolo tutte le volte che si vuole nella stessa giornata (ha durata giornaliera).

I veicoli di proprietà di residenti ed equiparati possono entrare nell’Area C gratuitamente per i primi 40 accessi, poi pagheranno 2 euro, tutti gli altri pagano 5 euro.

Gli NCC pagano 40 euro fino a 8 metri di lunghezza, 65 fino ai 10,50 metri di lunghezza e 100 euro oltre i 10.50 metri.

I veicoli ibridi ed elettrici, fino al 30 settembre 2022 non pagano l’accesso e possono accedere all’Area C liberamente. Per conoscere classe e valore del proprio veicolo basta consultare il libretto di circolazione al campo di riferimento J per la classe del veicolo, e al campo V7 per il valore delle emissioni CO2.

Area C Milano, mappa e varchi

A delimitare la Cerchia dei Bastioni ci sono 43 varchi, di cui 7 riservati al trasporto pubblico.

corso di Porta Romana

corso di Porta Vittoria (carreggiata laterale)

corso Garibaldi

corso Genova

corso Monforte

corso Venezia

piazza Sant’Agostino

via Aurispa

via Ausonio

via Bandello

via Baretti

via Bazzoni

via Besana

via Bianca di Savoia

via Boccaccio

via Castelfidardo

via Curtatone

via di Porta Tenaglia

via Legnano

via Madre Cabrini

via Mascagni

via Mascheroni

via Melegnano

via Milazzo

via Monti

via Moscova

via Panzeri

via Ronzoni

via Rossini

via San Vittore

via Servio Tullio

via Turati

via Venti Settembre

via Vitali

via Volta

viale Milton

Varchi per il trasporto pubblico

corso di Porta Ticinese

corso di Porta Vigentina

corso di Porta Vittoria (carreggiata centrale)

corso Italia

corso Magenta

via degli Olivetani

via Lamarmora

Motory Money