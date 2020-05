Coronavirus: raddoppiano i guariti in Lombardia, ma aumentano i decessi

Ieri, in Lombardia a fronte di 11.809 tamponi (sabato sono stati 14.145), i positivi sono risultati 326 contro i 399 di sabato. Raddoppiano i guariti: 823 contro i 402 dell’altro ieri. Le persone decedute sono 69 mentre sabato erano state 39.

Nella città di Milano i nuovi positivi sono stati 56, contro i 34 di sabato

“Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi e’ sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi e’ nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”. Lo ha dichiarato ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati della giornata.

Nella provincia di Milano ieri i nuovi positivi sono stati +110 contro i +75 di sabato, fra questi +56 nella città di Milano (contro i +34 di sabato).