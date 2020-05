Coronavirus, decessi in forte calo in Lombardia. 30 i nuovi contagi a Milano

Nella giornata di ieri sono saliti a 22.041 (+75 da venerdì) i casi positivi al coronavirus nell’area metropolitana di Milano di cui 9.315 (+34) a Milano città. Venerdì la crescita sul giorno precedente era stata di 66 casi nell’area metropolitana e 30 a Milano città. Lo comunica la Regione.

E’ salito a 84.518 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, con un incremento di 399 contagi a fronte di +14.145 tamponi eseguiti, dato in aumento rispetto ai +299 di venerdì, quando i tamponi analizzati erano stati, però, 12.162. Da inizio epidemia sono stati 564.550 i tamponi eseguiti in Lombardia. I decessi salgono a 15.450, sono 39 in più: in forte calo rispetto a venerdì quando il dato era stato di 115 morti. Calano ancora i pazienti nelle terapie intensive: sono 268, 8 in meno rispetto al numero di venerdì. I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.521 (- 184 rispetto al giorno prima). I guariti sono complessivamente 34.219, + 402 da venerdì. I dati sono stati comunicati dalla Regione.