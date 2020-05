Seimila ambulanti in attesa di regole e certezze

Confusione, perplessità negli ambulanti (non alimentari) dei mercati. Il 18 maggio è vicinissimo e, dopo l’avvio in Lombardia della «Fase 2» per i mercati settimanali (solo per i banchi alimentari) regna ancora molta incertezza su come debbano ripartire tutti gli operatori. «A Milano ci sono 3mila ambulanti, oltre smila in Lombardia spiega Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio completamente fermi da tre mesi. Quali i criteri per una ripartenza di tutti gli ambulanti? Quali le misure da attuare per garantire piena sicurezza ai cittadini e agli operatori? Le istituzioni conclude Errico parlano di equilibrio fra esigenze sanitarie e situazione economica allarmante. Attendiamo dunque dalle istituzioni le indicazioni operative, che dovrebbero tenere conto dei suggerimenti degli operatori».

