Fontana: per riapertura 18 maggio proposta unitaria delle regioni. Gallera: 80 mila test eseguiti o prenotati

“Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che e’ il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di oggi a tutti i governatori e che si e’ dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedi’, quando alcune nuove attivita’ produttive potranno ripartire con linee guida condivise”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vista della nuova riunione in programma tra le Regioni e il Governo. “La Lombardia – spiega Fontana – conferma la volonta’ di voler riaprire le attivita’ previste per il 18 maggio: cio’avverra’ nel rispetto della sicurezza sanitaria. Sono certo che sia i cittadini, sia gli operatori dei vari settori sapranno comportarsi in modo responsabile e nel rispetto delle regole”.

Riguardo agli esiti delle analisi sierologiche si è espresso l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, “Sono quasi 80.000 i test sierologici regionali effettuati o prenotati a cittadini in quarantena fiduciaria e agli operatori sanitari, su disposizione delle ATS e delle ASST della Lombardia. Fra questi, 66.187 sono già stati processati. Gli esiti dei prelievi ematici per l’individuazione degli anticorpi neutralizzanti – sottolinea Gallera – delineano una situazione ben definita. Fra i soggetti in quarantena la media regionale delle positività si attesta al 42,1% su 19.405 test processati, con punte del 60 nella zona di Seriate, del 55 nel bresciano e del 47 nell’area afferente all’ASST di Crema”. “Fra gli operatori sanitari – spiega Gallera – il numero dei casi positivi si attesta sul valore medio del 13,6% su base regionale, con oscillazioni strettamente correlate alla diffusione geografica della pandemia. L’aggiornamento settimanale dei dati, secondo gli esperti, conferma la bontà e l’efficacia delle misure messe in atto da Regione Lombardia”. A seguito di positività accertata attraverso il test sierologico, viene disposta l’effettuazione del tampone. “I prelievi proseguono in modo incessante – conclude Gallera – abbiamo già consegnato 200.000 kit alle aziende sanitarie e ai laboratori di riferimento. Dopo medici e infermieri, nei prossimi giorni inizieremo ad eseguire i test agli esponenti delle Forze dell’Ordine”.

– Rallenta la crescita di casi positivi al coronavirus nella provincia di Milano: ieri erano 21.966 (+66 da giovedì ) di cui 9.281 (+30) a Milano città. Giovedì la crescita sul giorno precedente era stata +169 nell’area metropolitana e +66 a Milano città. Lo ha comunicato la Regione.

Nella tabella il riepilogo generale dei dati della regione Lombardia