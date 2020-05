Domenica 17 maggio 2020, in video conferenza l’apertura del centenario della nascita di Norma Cossetto

“Un sorriso lungo cent’anni”, il Comitato 10 Febbraio ricorda la giovane Istriana stuprata e infoibata dai partigiani comunisti slavi

Al via le manifestazioni per celebrare il centenario della nascita di Norma Cossetto, la giovane istriana nata nel 1920, sequestrata, stuprata e uccisa nell’ottobre 1943 dai partigiani comunisti slavi a Villa Surani (Istria). Ad organizzare l’evento nazionale è il Comitato 10 Febbraio, che domenica 17 maggio 2020, alle ore 11 depositerà un omaggio floreale ai Giardini Norma Cossetto in via Einstein a Milano; alle ore 18, effettuerà una video conferenza di apertura delle celebrazioni, che sarà visibile sulle piattaforme YouTube e Facebook.

«La conferenza di domenica 17 maggio – dichiara Giulio Carnevale, coordinatore regionale del Comitato 10 Febbraio – è l’inizio di una serie di eventi che saranno organizzati quest’anno per ricordare degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, alla quale la Repubblica Italiana nel 2005 ha conferito la medaglia d’oro al merito civile». In questi giorni stiamo scrivendo una lettera ai vari sindaci dei comuni lombardi, affinché ogni amministrazione comunale possa adoperarsi per intitolare un luogo toponomastico, una aula istituzionale, un giardino, un ceppo, a Norma Cossetto.

Comitato 10 Febbraio di Milano

Il Coordinatore Giulio Carnevale