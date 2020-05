Incuria, inciviltà, sporcizia in Zona 9: questa è la Milano ritrovata ?

La Milano ritrovata dopo la quarantena è, se possibile, peggiorata. Il disgusto dei residenti ripete le criticità insolute a cui si aggiunge il solito menefreghismo degli extracomunitari senza regole. Oggi le segnalazioni dal Municipio 9

Rocco Puzziferri‎ a Cittadini del Municipio 9 di Milano Vi sembra normale?

Questa situazione va avanti da anni, tutti i lunedi stessa cosa il civico 9 di via Tartini mette fuori i sacchi indifferenziati, non solo non separa o nulla ma il lunedì non c’è il ritiro indifferenziato. Questo scempio rimane li fino a tardi pomeriggio poi passa un ritiro extra e porta via

A nulla sono servite le tantissime segnalazioni all’AMSA, mandate tante mail documentate ricevendo risposte dove non riscontrano nulla di quanto segnalato. Un giorno con pazienza ho aspettato il ritiro e di fronte all’evidenza mi è stato detto che gli hanno sanzionati ma la situazione dopo mesi non è cambiata. Qualcuno è a conoscenza perché questo condominio di appartamenti affittati a breve tempo fanno ilcazxo che vogliono?

Marco Montoli Municipio 9 segnalazioni

Vorrei segnalare la situazione che si sta verificando in via Ornato tra il bar tabacchi al 136 e alla birreria Tardis in questa zona con attivita chiuse, di notte dormono barboni e zingari, in se non va bene ma soprattutto è luogo dove questi signori defecano e urinano creando una situazione insostenibile…

Urge una pulizia e disinfestazione immediata dell’area e l’ allontanamento dei soggetti che dormono……grazie

Jonathan Celotto Municipio 9 segnalazioni

Il passaggio pedonale che attraversa il parco Wanda Osiris e Via Veglia all’altezza della rotonda di piazza Caserta è allagato, ci sono almeno 10 cm di acqua. Ho segnalato alla polizia locale, come già fatto in passato ed anche all’Amsa che si occupa di eventuali tombini intasati, i quali mi hanno invitato a segnalare al comune… il solito scarica barile e sono anni che la situazione è così. Mi domando perché disabili, genitori con carrozzine o un cittadino qualsiasi che decida di attraversare li debbano farsi arrivare l’acqua alla caviglia ogni volta che piove.