Enel: nuove assunzioni di diplomati

L’azienda è alla ricerca di personale da inserire su tutto il territorio nazionale.

Una novità interessante per il mondo del lavoro. Il Gruppo Enel è alla ricerca di diplomati da inserire su tutto il territorio nazionale. Sul proprio sito difatti l’azienda ha aggiornato un annuncio di lavoro che aveva pubblicato un po’ di tempo fa. Oltre al possesso del diploma sono richiesti anche forte motivazione, dinamicità, proattività, creatività ed innovazione, capacità di analisi e sintesi, orientamento al risultato, buone capacità organizzative e orientamento al problem solving, buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo, voglia di crescere sia professionalmente che personalmente e che siano disposti a lavorare per migliorare il mondo attraverso la crescente richiesta di energia pulita.

Enel è anche alla ricerca di tante altre figure tra le quali: Addetti alla Gestione del Rischio, i quali dovranno supportare attività commerciali e gestire strategie di copertura, sviluppare modelli di mercato a supporto delle decisioni in ambito trading; Addetti alla Valutazione Finanziaria, i quali dovranno occuparsi della valutazione finanziaria degli investimenti, analizzare gli investimenti forniti dalle varie aree del gruppo o dai fornitori esterni, preparare la documentazione necessaria per il comitato investimenti; Specialisti della Piattaforma di Apprendimento, che dovranno supportare lo sviluppo delle iniziative digitali, garantire la qualità delle informazioni, gestire in autonomia specifici progetti etc.

