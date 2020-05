Dai, mamma dai, portami a ballare…questa sera fuggiamo via

Ma sì, mamma dai, portami a ballare… e spariranno le paure, uccideremo il mostro, voleremo insieme. Come sempre, nei pensieri, le mani intrecciate, un solo cuore. Ma sì, mamma dai, oggi è una festa speciale, vorrei leggere con te un futuro di colori, trasformare la fatica in sogno, rincorrere quella preghiera che dava coraggio, ripetere i gesti nella lunga attesa. Portami a ballare, per ritrovare la giovinezza piegata da tante rinunce, esaltante nella generosità.

…Lasciati guardare

Lasciati guardare

Sei così bella che

Non riesco più a parlare

Di fronte a quei tuoi occhi

Così dolci e così severi

Perfino il tempo si è fermato

Ad aspettare

…Dai mamma dai

Questa sera lasciamo qua

I tuoi problemi e quei discorsi

Sulle rughe e sull’età

Dai mamma dai

Questa sera fuggiamo via…