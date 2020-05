Coronavirus, Fontana “Arcuri ha inviato i tamponi, ma ha scordato i reagenti”

“Ci continuano a chiedere come mai la Lombardia faccia pochi test diagnostici, visto che il commissiario Arcuri ha dichiarato di averci inviato un numero ingente di tamponi. La risposta è semplice: insieme ai bastoncini si è scordato di mandare i reagenti, senza i quali è impossibile processare gli esami. I tamponi sono l’oggetto materiale con cui si raccoglie da gola e naso quanto deve essere sottoposto ad esame. Se non ci sono i reagenti è fine a se stesso.

In particolare, al 5 maggio, la Protezione civile nazionale ha mandato in Lombardia 323mila tamponi, 153mila provette e zero (zero) reagenti” così il governatore lombardo Attilio Fontana ha spiegato la questione tamponi, rispondendo al commissario Arcuri, aggiungendo “Speriamo che presto arrivino. Noi stiamo andando avanti come sempre con le nostre gambe, stiamo aumentando in maniera consistente il numero dei tamponi che riusciamo a processare quotidianamente”.

Sono +178 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri nella provincia di Milano, in diminuzione rispetto a venerdì quando i nuovi contagi erano stati 201. Il totale sale quindi a 21.272 , mentre a Milano città i contagiati sono 8.965 con 98 casi in più, dato di poco inferiore rispetto a quanto comunicato venerdì quando si erano registrati 101 nuovi casi.

Per quanto riguarda la Lombardia è salito a 81.225 il numero di positivi al Coronavirus, con un incremento di +502 contagi a fronte di 11.478 nuovi tamponi processati. Una crescita inferiore rispetto ai dati di venerdì, quando i nuovi positivi erano stati 609 con 10.993 nuovi tamponi processati. I decessi sono saliti a 14.924 con un aumento di 85 morti, in diminuzione rispetto all’incremento del giorno precedente che era +94. I pazienti nelle terapie intensive sono 330, con una riduzione di 70 rispetto venerdì. I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.535 (-167). I dati sono stati comunicati dalla Regione.