De Corato lancia una petizione “Basta piste ciclabili. Il piano della mobilità va condiviso con la cittadinanza”

Davanti alle polemiche e alle obiezioni platealmente di buon senso, Sala, per sua stessa ammissione “Tira dritto”. E, aggiungiamo noi, la Giunta approva senza discutere o quasi, ma l’abbiamo già detto e ripetuto. Autonomamente declama, s’incazza, prefigura, s’incensa in quel dialogo con la città da Facebook e chi vuol ascoltare, ascolti, ma il suo autoritarismo sta in quell’ideologia politicamente corretta che così si deve fare. Per Sala la democrazia o politica partecipata consiste in quel tour settimanale nei quartieri a prendere l’aperitivo con cittadini scelti spesso dal partito? Un po’ poco…I comitati di quartiere vogliono essere ascoltati? Ma no, forse sono una perdita di tempo…

Ma la rivoluzione della mobilità operata da Sala con una girandola di piste ciclabili, divieti, limiti di velocità è stravolgere vita, abitudini di molti, è creare ingorghi, difficoltà di movimento. Ma anche questo è già stato detto. Una rivoluzione di tale entità andava condivisa con la cittadinanza e con le sue esigenze. Ma Sala “Tira dritto”. Riccardo De Corato (FdI), di cui ricordo l’efficienza come vice-Sindaco e oggi assessore in Regione, ha lanciato una petizione dal suo sito «Con il pretesto del Coronavirus il sindaco Beppe Sala e la sua giunta vogliono tracciare piste ciclabili in gran parte della città. Si è cominciato con la pista da corso Venezia a Sesto San Giovanni si proseguirà con quella da Bisceglie a Buonarroti per poi continuare in viale Zara, viale Fulvio Testi, viale Certosa, viale Cermenate. E verrà introdotto il nuovo limite di velocità di 30 km all’ora che favorirà ancor di più gli ingorghi dovuti anche ai restringimenti delle carreggiate a seguito del nuovo piano di viabilità cittadino». Un «tale stravolgimento della città afferma De Corato non può essere realizzato senza il consenso della cittadinanza e senza un tavolo di confronto con i commercianti. Chiediamo al sindaco e alla giunta di rivedere tutta la strategia di mobilità ciclabile fatta sotto la spinta ideologica e non col buon senso».