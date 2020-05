Forza Italia a sostegno dell’operato del presidente Fontana e dell’assessore Gallera

La competizione politica sconfina oltre la normale e fisiologica critica ed invece di prodigarsi per il bene comune, soprattutto di fronte ad un’emergenza mondiale, dà un pessimo esempio. Questo il pensiero che accomuna ognuno di noi.

È da quando l’emergenza ha iniziato a rientrare, che la Giunta regionale lombarda, il Presidente Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera stanno subendo pesanti attacchi mediatici e politici.

Per contenuti, modi e tempi ed anche alla luce dei fatti, a nostro giudizio, quest’azione risulta un solo ed esclusivo attacco strumentale, destituito di ogni fondamento. E privo di proposte alternative.

L’agire dei consiglieri municipali è sempre ispirato al recepimento dei bisogni e delle necessità dei cittadini. La stessa filosofia, soprattutto in questo momento, ha guidato le scelte dalla Giunta Regionale, che non si è risparmiata in alcun modo, offrendo il massimo possibile ai cittadini ed adottando anche misure straordinarie che le circostanze hanno imposto al fine di tutelare la loro salute.

Non è stato un mero esercizio dell’attività amministrativa, ma quanto è stato fatto è anche espressione di un amore ed un senso di appartenenza al territorio ed ai concittadini eccezionali. Infatti, il presidente Fontana, pur in isolamento precauzionale non ha mai smesso di lavorare. Anche l’assessore Giulio Gallera, oltre a garantire la funzionalità del sistema, ha fornito continuo sostegno dialogando con l’esercito di medici ed infermieri schierati in prima linea mentre, contemporaneamente, riferiva quotidianamente alla popolazione, come è giusto che avvenga in uno Stato democratico, l’andamento dell’emergenza.

Per tutti questi motivi, intendiamo esprimere la nostra solidarietà all’Assessore Gallera e lo invitiamo a continuare ad operare come fatto fino ad ora, con dedizione e pensando sempre alla cura dei cittadini.

