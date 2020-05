Coronavirus: in Lombardia + 526 nuovi positivi e 42 morti

In Lombardia nella giornata di ieri si sono registrati 526 casi positivi, rispetto ai 533 di sabato, e 42 decessi, rispetto ai 47 del giorno prima. Il numero totale dei positivi raggiunge quota 77.528. Crescono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 6.609 (+80), mentre calano quelli in terapia intensiva arrivati a 532 (-13), rispetto ai 545 (-18) di sabato. I dimessi sono 52.773 (+417), in aumento rispetto al giorno prima quando erano 320. I tamponi totali effettuati sono arrivati a 410.857 (da sabato +7.155). I dati sono stati diffusi da Regione Lombardia.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845