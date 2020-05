Angsa Lombardia a Conte: ‘Per autismo serve sostegno domiciliare’

Un padre di un ragazzo autistico e socio di Angsa Lombardia ONLUS scrive una lettera a Giuseppe Conte in cui evidenzia la grave situazione che si è determinata per le famiglie di persone autistiche a seguito dell’epidemia Covid-19, con particolare riferimento alla Lombardia e alla sospensione delle attività scolastiche. Nel testo della lettera si evidenziano i gravi problemi legati alla didattica che una chiusura così prolungata delle scuole potrà procurare.

Se, nel caso di ragazzi normalmente abili, le lezioni a distanza solo in parte compensano la chiusura delle scuole, lo stesso non si può dire nel caso di soggetti autistici che sono abituati alla loro routine e che, essendo l’uno diverso dall’altro, necessitano di percorsi personalizzati. Una personalizzazione che già a scuola è difficile assicurare per via del taglio progressivo delle ore di sostegno