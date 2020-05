Pedonalizzazione via Lecco, Cagnolati (FI) “Ogni decisione venga presa solo con l’accordo dei residenti”

Pubblichiamo la lettera che Marco Cagnolati, consigliere di Municipio 3, ha inviato a Palazzo Marino

Egr. Sindaco, Egr. Vicesindaco, Egr. Assessori,

Leggo purtroppo su molti quotidiani che con la scusa del Coronavirus si vorrebbero attuare provvedimenti come eliminazione di parcheggi, riduzione carreggiate stradali, e pedonalizzazioni, in particolare in Via Lecco, Largo Bellintani e via Benedetto Marcello.

Si torna a parlare quindi di pedonalizzazione di Via Lecco, cosa che storicamente è sempre stata rifiutata dai numerosi residenti di zona e comitati di cittadini sollevando diverse critiche a riguardo.

Forse non è chiaro ma non bisognerebbe cercare di scoraggiare assembramenti ??? Favorire il distanziamento sociale??? La pedonalizzazione dell’area mi sembra andare in direzione opposta soprattutto quando riapriranno i locali e si ripeteranno scene come quelle in questa foto (cosa che allo stato attuale NON POTRA’ E NON DOVRA’ PIU’ AVVENIRE ), per la gioia dei residenti e di chi abita in quei luoghi…

Trovo che sia stato indecoroso che di una modifica di questo tipo siamo stati informati assieme ai cittadini esclusivamente dai giornali e nessuna commissione o comunicazione a riguardo sia pervenuta dal Municipio 3.

Vediamo come intenderà procedere l’amministrazione, sia chiaro che non staremo a guardare, qualsiasi decisione dovrà essere presa con l’ACCORDO dei residenti e non CONTRO chi abita in quelle zone, su questo NON SI TRANSIGE.

Richiedo quindi che venga effettuata una commissione comunicando le vostre intenzioni pubblicamente e che il tutto venga concordato con chi realmente abita in quei luoghi, e non interpellando comitati con iscritti magari residenti in altre parti della città come purtroppo capitato in altre occasioni.

Non si può prescindere dalla valutazione di chi abita in quei luoghi prima di agire e ipotizzare soluzioni impattanti come quelle che sono state paventate dagli organi di stampa.

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti.

Marco Cagnolati



Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano