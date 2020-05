Dal 4 maggio sospensione Area C e Area B fino al 31 Maggio. Riapertura parchi

Lunedì 4 maggio riparte la mobilità con un prevedibile affanno, nonostante sia parziale e disposta da un Sindaco che “tira dritto” (la definizione è sua). Milano sarà diligente, ma non è stupida e le incongruenze di cui si è scritto su questa testata dimostreranno i limiti della sua visione. Ha comunque disposto un prolungamento della sospensione delle due Ztl, quella dell’ Area C, e quella che coinvolge quasi tutta Milano, Area B, fino al 31 maggio.

Ci sono disposizioni anche per la sosta che rimane “libera e gratuita” fino al 31 maggio, ovviamente “negli spazi di sosta riservati ai residenti, le cosiddette strisce gialle, e anche negli spazi di sosta a pagamento, le strisce blu. Il provvedimento riguarda tutta la città. E ancora… Sala prevede la riapertura totale dei parchi, recintanti e non, con possibili interventi in caso di troppi milanesi non a debita distanza e dunque a rischio di contagio da coronavirus.

La distanza è il nuovo totem a cui attenersi per non creare vicinanze sospette e pericolose. Queste le regole del Comune e poi si vedrà.