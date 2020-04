Anticipo cassa integrazione con Poste Italiane: requisiti e come si richiede

Non solo le banche in prima linea per accorciare i tempi di attesa della CIG, per i beneficiari c’è anche un’altra via: l’anticipo cassa integrazione con Poste Italiane per i titolari di conto corrente BancoPosta o carta prepagata Postepay Evolution.

Sul modello delle regole indicate nella convenzione siglata tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Governo, l’anticipo CIG a Poste può essere richiesto da chi è in cassa integrazione a zero ore con pagamento diretto da parte dell’INPS e fino a un massimo di 1.400 euro.

Sul sito di Poste Italiane i dettagli sui requisiti da rispettare, su come si richiedere e su quali documenti presentare.

Anticipo cassa integrazione con Poste Italiane: come funziona e quali sono i requisiti

L’anticipo cassa integrazione a Poste può essere richiesta per le prestazioni introdotte dal DL Cura Italia per far fronte all’emergenza coronavirus, è possibile presentare domanda sia in caso di CIG ordinaria che in deroga.

Come accade con le banche, è come si richiedesse un finanziamento delle somme che spettano per la cassa integrazione: il rapporto termina nel momento in cui l’INPS accredita gli importi a cui il lavoratore ha diritto e non sono previsti interessi.

Si può ottenere fino a un massimo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane a zero ore da riproporzionare in caso di rapporto part time, e per una durata massima di tre mesi.

La domanda di anticipo CIG può essere presentata solo in presenza di alcuni requisiti, innanzitutto è necessario che il proprio datore di lavoro abbia effettuato una domanda all’INPS di cassa integrazione a zero ore, quindi totale, per un massimo di 9 settimane per l’emergenza coronavirus con richiesta di pagamento diretto all’INPS.

Più nello specifico per accedere al finanziamento da parte di Poste Italiane è necessario:

essere titolari di conto corrente BancoPosta o carta prepagata Postepay Evolution con accredito dello stipendio;

con accredito dello stipendio; non aver ricevuto un’altra anticipazione.

Anticipo cassa integrazione con Poste Italiane: come si richiede

Chi ha i requisiti per richiedere l’anticipo cassa integrazione a Poste Italiane può farlo direttamente online accedendo alla pagina dedicata e disponibile sul portale.

Domanda dal 4 maggio 2020 negli uffici postali solo per i clienti con rapporti amministrati o con tutore presentando il documento di riconoscimento, la tessera sanitaria del tutore/amministratore e il documento che attesti la tutela.

Per procedere con la richiesta online delle somme a cui si ha diritto per la cassa integrazione per coronavirus è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:

documento di riconoscimento (fronte/retro in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF): carta d’identità o Patente di Guida o Passaporto;

tessera Sanitaria (fronte/retro in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF).

permesso di soggiorno (in formato PDF, PNG, JPEG, JPG o TIFF), in caso di lavoratore straniero;

ultima busta paga (in formato PDF) da cui si evinca l’IBAN di accredito dello stipendio.

modulo di Richiesta Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni (in formato PDF), da compilare e firmare con il supporto del datore di lavoro;

attestato INPS di invio domanda Cassa Integrazione Guadagni effettuata dal proprio datore di lavoro.

Una volta preparati e acquisiti tutti i documenti richiesti tramite uno scanner o uno smartphone, si è pronti per procedere con il caricamento dei file sul sito e per inoltrare la domanda.

In caso di esito positivo, l’anticipo CIG viene erogato direttamente sul conto o sulla carta di riferimento per l’accredito dello stipendio.