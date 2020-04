Piscina (Municipio 2), “Mascherine ai Municipi, Comune non tergiversi e consegni come richiesto e donato dalla Regione”

“Ringrazio Regione Lombardia e in particolare gli Assessori Foroni, Bolognini e il Presidente Fontana per aver accolto con favore e rapidità l’appello dei municipi di Milano per la destinazione di 300.000 mascherine agli enti più vicini ai cittadini”, interviene Samuele Piscina, Presidente leghista del Municipio 2 di Milano.

“La proposta di collaborazione, partita dai municipi 2 e 4 già il 7 aprile scorso al Sindaco Sala, non aveva sortito alcuna risposta da parte del primo cittadino. In seguito alla prima richiesta di coinvolgimento al Comune, andata a vuoto, quasi tutti i municipi di Milano hanno chiesto alla Regione di prevedere che una spedizione di mascherine potesse essere indirizzata ai parlamentini, così che potesse avvenire una distribuzione più capillare sul territorio”.

“Sappiamo che i DPI donati dalla Regione sono stati consegnati ieri al Comune di Milano, ma al momento non abbiamo alcuna indicazione dal Sindaco o dagli assessori su quando ci saranno recapitati. Penso fermamente che non sia il momento di tergiversare. Di fronte a un Comune in serie difficoltà di gestione dell’emergenza Coronavirus, come ha ampiamente dimostrato sin da inizio emergenza”, conclude il Presidente leghista, “siamo felici di fare come Municipio 2 la nostra parte. Sala e Scavuzzo si sbrighino a recapitarci i dispositivi così da poter iniziare la distribuzione ai cittadini. Nel Municipio 2 saremo operativi anche il 25 e 26 aprile”.