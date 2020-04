Milano, Bestetti (Municipio7): da ANPI polemica surreale, persino alle persone in difficoltà

“L’ANPI Milano, non potendo organizzare manifestazioni per il 25 aprile ed essendo quindi in evidente astinenza dalle annuali e consuete polemiche sui fascisti – all’alba del 2020 – è riuscita a trovare pericolosi squadristi persino in mezzo alla pasta al sugo”. Il Presidente del Municipio 7, Marco Bestetti risponde così, in una nota, al comunicato diffuso dall’ANPI Milano. “Pur di dar sfogo alla loro ossessione – prosegue – hanno avviato una campagna denigratoria nei confronti dell’Associazione scelta dal Municipio 7 per consegnare la spesa a domicilio alle persone in difficoltà in questo periodo di emergenza Coronavirus, con l’accusa di essere fascista. Nel rimanere sbalordito per questa polemica surreale, evidentemente l’ANPI Milano, nel suo impeto censorio e ideologico, non sa che l’Associazione messa all’indice è una Onlus che opera da settimane in sinergica collaborazione con il Comune di Milano, nell’ambito della rete “Milano aiuta”, per consegnare generi alimentari a decine di famiglie, italiane come straniere, di destra come di sinistra, cattoliche come musulmane. E lo stesso ha fatto con il Municipio 7, consegnando tablet e pc portatili a diverse famiglie in difficoltà segnalate da una scuola del quartiere di San Siro, rappresentate per la quasi totalità da nuclei di origine straniera. Insomma, l’ennesima polemica in stile ANPI: inutile e fuori luogo. Che qualifica più chi la fa, piuttosto che chi la subisce. Ora, di grazia, essendo riusciti a trovare il fantasma del fascismo quotidiano, possiamo tornare tutti ad occuparci dei milanesi in difficoltà?”

Marco Bestetti Presidente Municipio 7 di Milano