Coronavirus: SIULP Lombardi, grazie al Governatore Attilio Fontana per i test sierologici a tutti i poliziotti. 

Ringrazio, a nome di tutte le Donne e gli Uomini in uniforme, il Presidente Attilio FONTANA, Governatore della Lombardia, per la sensibilità dimostrata, ancora una volta nei fatti, nell’aver accolto l’appello del SIULP LOMBARDIA di sottoporre, a tappeto, i poliziotti lombardi ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM ed IgG del Covid-19. Così manifesta la sua gratitudine Alessandro Stefanì, Segretario generale del maggioritario sindacato di polizia SIULP Lombardia. Salvaguardare l’operatività del soccorso pubblico, come quella dei medici e dei sanitari che rappresentano il fronte dove si combatte la battaglia contro questa pandemia, è fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia ma -osserva Stefanì- è altrettanto fondamentale preservare l’operatività e l’efficienza delle Forze di polizia per assicurare la funzionalità dell’intero “sistema Paese”, compreso quello sanitario, quindi garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Imprescindibile, sempre, ma ancor di più nelle fasi critiche e la c.d. “fase 2” dovrà passare attraverso il necessario controllo sul rispetto di quelle che saranno le regole dettate dalle autorità, sulle indicazioni dei comitati scientifici.

