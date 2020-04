Coronavirus, Comazzi: da Tasca parole inscoltabili, abbandoni ‘tabelline’ e chieda scusa

“Anziché ringraziare per i fondi che Regione Lombardia ha tempestivamente stanziato, l’assessore Tasca ci accusa di “affamare Milano” a scopo politico. Parole inascoltabili, soprattutto se rivolte a chi lavora ogni giorno per evitare il tracollo economico della nostra regione” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Tasca – prosegue – abbandoni le sue ‘tabelline’ e chieda ai membri del Governo di stanziare fondi adeguati per imprese, partite Iva, negozianti, persone in difficoltà. Fin dall’inizio di questa emergenza – continua l’azzurro – Regione Lombardia ha dovuto contare sulle proprie forze. Mentre la giunta ha elaborato in tempi rapidi un piano da oltre 3 miliardi di euro – conclude il forzista -, del famoso “decreto di aprile” si continua a parlare utilizzando il tempo futuro: ad oggi, 23 del mese, ancora nulla di fatto. Quanto alla strumentalizzazione politica di questa tragedia, altra cosa di cui ci accusa Tasca, agli esponenti del Pd non abbiamo nulla da insegnare”.