Taxi: via libera del Ministero a “soluzioni provvisorie” per i divisori tra i sedili

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera all’installazione dei divisori tra sedili anteriori e posteriori a bordo dei taxi.

Quando era stata emessa la circolare del 14 aprile, che dava indicazioni tecniche sulle paratie, i sindacati avevano riferito che vi erano difficoltà a reperire in tempi brevi prodotti con le caratteristiche indicate. Il Mit perciò lunedì ha inviato un’ulteriore circolare alle Motorizzazioni civili per spiegare che, oltre ai divisori permanenti, è possibile ricorrere anche a soluzioni «provvisorie» in policarbonato compatto trasparente o Pvc trasparente, «entrambi di basso spessore e caratterizzati da grande flessibilità». L’installazione dovrà essere effettuata in officine autorizzate, che dovranno rilasciare una dichiarazione che il tassista mostrerà in caso di controlli.