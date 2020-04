Bergamo: nasce «BergaMask» la prima mascherina permanente con filtri monouso

La necessità aguzza l’ingegno e i bergamaschi che si sono trovati a lottare in prima linea contro l’emergenza coronavirus e la grande necessità di mascherine hanno avuto un’intuizione per cercare di superare il problema, Nasce così «BergaMask», una maschera permanente in silicone medicale auto-sterilizzante con filtro monouso che la Stil Gomma, industria di Castelli Calepio, ha sviluppato in collaborazione con altre quattro aziende bergamasche.

E’ l’ingegnere Giulia Sala a illustrare la maschera «Si tratta di un prodotto realizzato nell’arco di dieci giorni per risolvere il problema delle continue forniture di maschere usa e getta proponendo una soluzione professionale, avanzata ed economica» spiega «guardando il momento di difficoltà ci è venuta l’idea di produrre un articolo diverso da quelli presenti sul mercato a prezzi esorbitanti, non sempre conformi e utilizzati in maniera scorretta».

Rispetto alle mascherine concorrenti il vantaggio della BergaMask non è solo il prezzo, peraltro contenuto (10 euro per un kit composto da mascherina e 30 filtri), ma anche nel basso costo di produzione: «È un apparecchio intelligente, facile da montare per l’utente e il silicone con cui è realizzato è un materiale che era già in nostro possesso. In più i filtri sono facilmente reperibili» puntualizza l’ingegnere Giacomo Giupponi. L’azienda che si trova nella valle della gomma, ha già donato circa 10mila mascherine nel territorio tra Bergamo e Brescia, oltre a 300mila filtri per un valore di 100mila euro ed è intenzionata a realizzare una seconda donazione stimata nell’ordine del 10% dei prodotti venduti. La Regione Lombardia è stata informata a tempo debito dello sviluppo di questo dispositivo all’avanguardia e la sensazione è che possa sopperire alle esigenze del territorio.