Assessore Foroni: ” Diminuiscono i numeri del contagio in Lombardia”

In Lombardia aumentano di 8.824 i tamponi effettuati (totale 264.155), sono 855 i positivi in più al Covid-19 (totale 66.236), 163 i decessi contro i 199 del giorno prima (totale 12.213) e diminuiscono di 25 unità i ricoveri in terapia intensiva che sono stati 922, mentre aumentano di 300 i ricoverati non in terapia intensiva, risaliti a 10.342. Raggiungono i 42.759 i dimessi (+417).

I dati sono stati comunicati durante la conferenza stampa trasmessa ieri in streaming su Facebook dall’assessore al Territorio di Regione Lombardia Pietro Foroni.