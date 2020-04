“E l’era tardi in quella sera stracca”…e oggi, se hai il peso di una cambiale? (video)

Conoscevi l’Enzo? Era un saltimbanco della musica, sfidava le note, ma Milano era quella che era, e lui la sentiva nella nebbia dei Navigli, di Rogoredo, della Bovisa. Perché ci vuole orecchio, diceva e quelli che praticamente hanno il birignao erano esclusi. E adesso che sto coronavirus ci ha lasciato in bolletta, chi ci paga le cambiali? E mi è venuto in mente “ier sera e l’era tardi”, quella malinconia di un povero cristo che l’Enzo cantava

“E l’era tardi, l’era tardi

in quella sera stracca

che m’è vegnuu el bisogn d’on milla franch

par quattaa ona tratta

domandà mi gh’avevi vergogna,

domandà e savè nò a chi l’è

Gh’era el Rino, l’è vera el Rino

soldaa insemma in di bersaglier

Ma l’era tardi, l’era tardi

in quella sera stracca,

e disturbaa la gent, sposaa de pòcch,

col lavoraa ch’el fiacca!

“La me scusa, sciora… gh’èel Rino?

la ghedisa: gh’è el bersaglier”

El vien giò di scal in camisa

mi sorridi, lu nanca on vers

“Ciao, Rino: scusa, el soo, l’è tardi,

ma in questa sera stracca

vorevi saludatt, ciamà i bei temp

de la guerra vacca!

Quand te seret senza morosa,

quand andavom a ciapaa i ciocch!

Si, ma Rino, gh’è un’altra ròbba

và no via, Rino. Ciao, Rino… ohé!…”

E me el savevi: l’era tardi

per disturbaa la gent

ciappaa magari a fà l’amor…

la gent che la gh’ha i sò impegn…

Si, ma ‘emm faa

anca la guerra insemma,

sott’a i bomb, contr’a i fusilad;

var pussee incoeu on bell milla lira

in saccoccia desmentegaa”

E oggi, a chi chiedere un prestito quando tutti siamo nella stessa barca? Al Comune? Al Governo? E allora?