L’anima di una violinista sul tetto di un ospedale suona la gratitudine al personale sanitario (video)

Un cielo sospeso di luce, un orizzonte senza confini, la purezza di un violino che canta e piange. Arte e Bellezza a Cremona. E l’anima.

L’Ospedale Maggiore di Cremona è uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid-19. E proprio sul tetto dell’ospedale Lena Yokoyama, violinista del Museo del violino, ha suonato quattro brani. Le note, da Morricone all’Inno di Mameli, si sono diffuse per tutto il quartiere dell’ospedale. L’audizione, avvenuta il 16 aprile, è nata come un omaggio al personale sanitario, ai pazienti dell’ospedale di Cremona e della provincia e ai volontari di Samaritan’sPurse che stanno combattendo contro il Covid-19. L’obiettivo è anche di rilanciare la raccolta fondi a favore di “Uniti per la provincia di Cremona”, associazione che ha l’obiettivo di sostenere economicamente gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore e le strutture socio-sanitari. Per donare all’associazione “Uniti per la provincia di Cremona” è sufficiente effettuare un bonifico all’IBAN: IT13Z0845411404000000231085. L’evento è stato organizzato da Pro Cremona ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’ASST di Cremona, dell’associazione “Uniti per la provincia di Cremona”, del Comune di Cremona, del Museo del Violino e di Acid Studio s.r.l.