Gallera: quasi azzerati i ricoveri. Partita commissione Rsa e dal 21 Aprile test sierologici gratuiti secondo criteri priorità.

Il numero dei ricoverati si è praticamente ridotto a zero”: lo ha detto ieri l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nella consueta diretta Facebook sull’emergenza coronavirus. “Oggi i ricoverati sono 12.077 con + 49 rispetto a ieri. “”Abbiamo cento ospedali, 27 Asst e 49 ricoverati in più ,vuol dire che il numero di ricoverati si è praticamente azzerato e questo è il dato che evidenzia i risultati dei grandi sforzi fatti”.

“Stiamo facendo il massimo che il mercato ci consente con i tamponi, nonostante ci sia un problema oggettivo con i reagenti. Abbiamo coinvolti tutti i laboratori per processare i tamponi che facciamo – ha proseguito -“Per primi in Italia inizieremo i test sierologici con prelievo ematico. Questo raddoppierà o forse triplicherà la nostra capacità di intervento” “Il test sierologico è molto più veloce ed affidabile, consente di verificare se gli anticorpi sono immunizzanti e cioè se hanno sterilizzato il virus così da poter riprendere una vita sociale senza correre il rischio di infettare qualcuno. A regime, pensiamo di riuscire a farne fino a 20.000 al giorno”. “Iniziamo il 21 aprile – ha aggiunto ancora – partendo da coloro che devono rientrare a lavorare: gli operatori sanitari e i cittadini dopo le loro quarantene. Lavoreremo su tutto il territorio. Stiamo facendo il massimo degli sforzi, il nostro test elaborato a Pavia sarà disponibile un minuto dopo che avrà ottenuto tutte le certificazioni”.

Il test sierologico con prelievo ematico sarà fatto dalla Regione in base a un preciso “piano, secondo i criteri di priorità, gratuitamente” Gallera ha spiegato che saranno individuate “coorti che andranno a crescere” di chi deve rientrare al lavoro. “Partiremo da lavori pubblici essenziali, poi le fabbriche e chi ha fatto quarantena a casa”.

“Nelle provincia di Milano siamo passati oggi dalle 8 Usca, Unità speciali di continuità assistenziali attive, composte da 16 medici, a 15 Usca con trenta medici in servizio che vanno a fare le visite ai pazienti a domicilio, anche con radiografi ed ecografi portatili. – ha riferito l’assessore – Se poi le Usca valutano che il paziente ha un quadro critico aggravato viene trasportato dal proprio domicilio ai reparti di degenze sorveglianza”.

La commissione che abbiamo istituito venerdì per il monitoraggio sulle Rsa oggi si è insediata, ha iniziato i suoi lavori”: ha proseguito Gallera “Da oggi in maniera intensa lavorerà proprio perché vogliamo che ci sia un quadro autorevole, indipendente, che si basa su dati scientifici e che possa raccontare cosa è successo, se ci sono stati errori” ed “eventualmente cosa fare per rimediare per il futuro”, ha proseguito. “Restituirà in maniera totalmente trasparente i risultati il prima possibile”.