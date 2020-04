I cantieri ripartono….ma dalle ciclabili! Sala pensi piuttosto a strade e scuole

Le priorità di Sala per la fase 2 sono le piste ciclabili. Siamo critici con Sala, una simile idiozia non ce la aspettavamo.

Ieri mattina molti cittadini teoricamente in quarantena hanno dovuto uscire di casa e spostare l’auto da Via Buonarroti per consentire la ripresa del cantiere della ciclabile di Viale Monterosa/ Buonarroti.

Cioè la tanto strombazzata Fase 2, quella che deve consentire alla città di riprendersi, quella che deve far girare di nuovo l’economia, parte con una opera essenziale e strategica: il rifacimento con allargamento della ciclabile Monterosa /Buonarroti!

Un cantiere sfigatissimo che in 2 anni non è riuscito fare una ciclabile ma ha stressato la vita a residenti, commercianti, ciclisti (era chiusa pure per loro) e auto perennemente in coda nelle corsie ristrette.

Ora uno si immagina che la legnata che il Covid19, che ha portato alla città e al Bilancio del suo Comune circa 400 milioni in meno nelle entrate, spinga Sala e Granelli a fare una cernita fra interventi urgenti e cose rimandabili perché un po’ superflue vista l’epoca.

Sala dovrebbe approfittare delle strade e delle scuole ancora vuote, e occuparsi di cantieri utili, come quelli per rifare le strade e rimettere in sesto gli edifici scolastici magari adeguandoli alle nuove prescrizioni di distanziamento.

E smettere di investire milioni di euro in ciclabili mai finite. Rappresentano uno spreco insopportabile per i cittadini che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto un euro di aiuto dal Comune.