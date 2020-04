Gallera: “Non incontratevi nei cortili”, i dati in Lombardia non ancora sotto controllo

“In Lombardia, i positivi sono 59.052, 1.460 più di ieri. I tamponi “processati” sono stati 9.530. Ci sono stati 110 decessi che portano il totale a 10.621. Lo ha detto ieri l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, facendo il punto nella consueta conferenza stampa su Facebook.

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.176, 2 in più di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 11.969, meno 57 rispetto a ieri. Da segnalare 1.405 nuovi dimessi che portano il numero totale a 35.286″.

Gallera ha posto ancora una volta l’attenzione sul dato di Milano che ‘oscilla e che non possiamo ancora considerare sotto controllo’, rimarcando che non basta non scendere in strada, se poi si scende nei cortili con i vicini di casa.