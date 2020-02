“Elementi di ecologia sonora”: Triennale Milano e Amplifon, Hearing Experience Partner di Play!, insieme per una nuova cultura dell’ascolto responsabile

“Fin da piccola sono sempre stata affascinata dal rumore e dalla sua sperimentazione” racconta Chiara Luzzana. “Nel mio lavoro è la “tavolozza di colori” attraverso la quale compongo colonne sonore e strategie di audio brand. Dal 2013 ho creato il progetto mondiale “THE SOUND OF CITY®” proprio con questo obiettivo: dare importanza alle città del mondo, non più attraverso la vista, ma grazie alla sua componente dominante e distintiva: il suo suono. Come Sound Designer, la missione principale dei miei progetti sonori, è l’educazione ad un ascolto consapevole: pensiamo che sia la vista a guidarci nelle nostre giornate, invece diventa incantevole riscoprire come sia l’udito a definire la profondità delle nostre vite”.

Questi temi, cuore della mission di Amplifon, sono strettamente collegati alla mappa dell’ascolto consapevole, resa possibile grazie al Noise Tracker dell’app “Ci sentiamo dopo”.

“L’ecologia acustica dipende dal livello di pressione sonora (dB) presente in un ambiente di riferimento. L’idea del Noise tracker è nata dalla volontà di fornire ai cittadini uno strumento per misurare i livelli di rumore dei luoghi della nostra quotidianità e identificare le “oasi acustiche” dove vivere un’esperienza uditiva piacevole e sicura.” continua Chiara Fracassi “L’applicazione Ci Sentiamo Dopo è stata sviluppata da Otohub, startup partenopea entrata a far parte del gruppo Amplifon. Grazie alla sua acquisizione, abbiamo integrato all’interno dell’azienda nuove competenze digitali che ci permetteranno di offrire servizi e soluzioni per la cura dell’udito ad un target sempre più ampio di persone”.

E’ soprattutto per i giovani che la app “Ci sentiamo dopo” è stata ideata: le stime indicano che oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e 35 anni siano a rischio di problemi di udito a causa dell’esposizione incontrollata al rumore1. Nel 2015 l’Azienda ha promosso il Rapporto internazionale “Coping with Noise”, che ha messo in luce come un eccesso di rumore possa aumentare di circa il 30% la probabilità di avvertire una qualche difficoltà uditiva, ma anche incrementare di quasi il doppio i casi di disturbi dell’umore, insonnia, difficoltà di concentrazione e mal di testa.