Festival di Sanremo: Bugo e Morgan fuori dalla competizione. Diodato è primo

Amadeus si è messo al servizio del programma con una maggiore scioltezza forse rassicurato dagli ascolti da record. Il giochino sfida agli ascolti e relativa promessa di trasformarsi è l’occasione per Fiorello di interpretare la gag iniziale che vivacizza un festival un po’ stanco, nella ripetitività obbligata di una liturgia che è poi il senso della trasmissione. Male “punture” di Fiorello sono leggere, ironiche e smitizzano l’atmosfera un po’ “paludata”. Antonella Clerici è la semplicità professionale, divertente e simpatica

Leo Gasmann vince la sezione delle Nuove Proposte

E iniziano le esibizioni nell’ordine:

Paolo Jannacci, con “Voglio parlarti adesso” voto 6;”Come si può, afferrare il vento/E il tempo che non ti do, è tempo perso” per un testo dell’anima

Rancore, con “Eden” voto 6; non banale, musicalmente preparato

Giordana Angi, con “Come mia madre” voto 4/5; incomprensibile

Francesco Gabbani, con “Viceversa” voto 9; “Se dovessimo spiegare…” parafrando il testo chi saprebbe spiegare l’immediata empatia, la musicalità di un brano di grande impatto?

Raphael Gualazzi, titolo brano: Carioca voto 8 per il musicista, la personalità e l’orecchiabilità del brano

Anastasio, titolo brano: “Rosso di Rabbia” voto 7; un crescendo a scapito di un testo “vero” con le inquietudini della giovinezza

Pinguini Tattici Nucleari, con “Ringo Starr” voto 9; la scena è sua con la musica dominata dalla sua personalità. Bravo

Elodie, titolo brano: “Andromeda” voto 8; brano da riascoltare, con un tessuto sofisticato. Ma Elodie sfoggia disinvoltura e sicurezza con un pizzico d’ironia

Riki, titolo brano: “Lo Sappiamo Entrambi” voto 5 senza infamia e senza lode

Diodato, titolo brano: “Fai Rumore” voto 8; probabilmente la voce più bella e intensa del Festival con un brano piacevole, dominato da una personalità sicura

Irene Grandi, titolo brano: “Finalmente Io” voto 6, l’esperienza della Grandi e la musica di Vasco Rossi non fanno brillare il brano

Achille Lauro, titolo brano: “Me ne Frego” voto 5; ha la volontà di stupire inventando abito e atmosfera, ma non basta

Piero Pelù, con “Gigante” voto 7 per un testo di speranza e di sensibilità

Tosca, con “Ho Amato Tutto“; voto 10; ed è un gesto d’amore per la perfezione di un’interpretazione intensa, modulata con maestria e una sobrietà che è classe e sensibilità

Michele Zarrillo, con “Nell’estasi o nel Fango” voto 6; non è tra le sue canzoni migliori

Junior Cally, con “No Grazie” voto 6: sempre lasciando perdere il testo da qualunquista “gasato”, il brano è costruito musicalmente in modo dignitoso

Le Vibrazioni, titolo brano: “Dov’è” voto 7 un mix ben fatto ed eseguito di impatto immediato

Alberto Urso, titolo brano: “Il Sole ad Est” voto 8 il brano ha il miglior testo di Gerardo Pulli e inizia “Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro/Tra noi e il divenire/È un lento fuggire” La voce tenorile di Alberto Urso è ben impostata

Levante, con “TikiBomBom” voto 6; anticonvenzionale, offerta con grazia

Bugo e Morgan, titolo brano: “Sincero” non si presentano ed escono dalla gara

Rita Pavone, titolo brano: “Niente (Resilienza 74)” voto 7; la gara le ha regalato giovinezza e l’impegno è stato totale. Per rispetto di un talento

Enrico Nigiotti, con “Baciami adesso” Voto 6; impianto musicale solido, interpretazione convinta

Elettra Lambroghini, con “Musica (e il resto scompare)” voto 3 senza commenti

Marco Masini, titolo brano: “Il Confronto” voto 7 con riserva perché il brano ricalca molto il suo stile, ma Masini è bravo

Un orario impossibile e una serata con pochi imprevisti. Fiorello e Ferro fanno la pace

Ecco la classifica parziale:

1) Diodato

2) Francesco Gabbani

3) Pinguini Tattici Nucleari

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Rancore

8) Elodie

9) Achille Lauro

10) Irene Grandi

11) Anastasio

12) Raphael Gualazzi

13) Paolo Jannacci

14) Rita Pavone

15) Levante

16) Marco Masini

17) Junior Cally

18) Elettra Lamborghini

19) Giordana Angi

20) Michele Zarrillo

21) Enrico Nigiotti

22) Riki

23) Alberto Urso

I primi tre posti sono meritatissimi