Municipio 9: 550 firme consegnate dal Consigliere La Loggia per riqualificare ex scuola Omero

Ieri sono state consegnate le 550 firme raccolte nel quartiere dal Consigliere Maurizio La Loggia del Municipio 9 all’assessore Granelli, già al corrente delle richieste da tempo. I cittadini chiedono la demolizione dell’ex scuola Omero e la costruzione di un nuovo edificio destinato alla Scuola Media per sostituire l’attuale scuola media SABA, molto degradata. L’attuale edificio SABA va bonificato per metterlo a disposizione di Anziani e Giovani del quartiere perché vanno rimosse le fibre vetrose dai controsoffitti: da quelle fibre si sono “liberate” sostanze tossiche a causa di infiltrazioni d’acqua, e quelle sostanze tossiche hanno “invaso” le pareti. L’edificio, insomma è pericoloso per la salute dei cittadini: i lavori sono urgenti, nel rispetto di una popolazione che aspetta da troppo tempo. Per questo il consigliere La Loggia ha più volte tentato di consegnare la petizione nelle mani giuste, trovando sempre un muro che impediva la consegna. “Scappavano, non si facevano trovare” è l’amara confessione. E questa notizia serve a giustificare il ritardo, ma l’attenzione è sempre stata vigile e presente. Scuse dovute per rispettare il senso di responsabilità dei residenti nel quartiere che hanno condiviso con la firma, le richieste. Rimane la lentezza, la disattenzione di un Comune che guarda altrove.

