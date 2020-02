Festival Sanremo: delude Benigni e il suo attacco a Salvini. Tosca regina della serata

L’ospite della serata che si fa attendere con ansia e curiosità è Benigni. Un monologo sull’amore in tutte le declinazioni che suggeriva un caffè per stare svegli: prolisso, senza guizzi. Non è più il momento dei monologhi a Sanremo. Ma i 300mila euro richiesti continuano ad essere un insulto alla povera gente. E l’attacco a Salvini “Adesso voterò col citofono”

Molte le testimonianze per tenere alta la volontà di combattere la violenza contro le donne. Una pagina di Festival un po’ monotono, senza le “invasioni” di Fiorello

Inizia la sfilata dei big e dei duetti

Michele Zarrillo – “Deborah” con Fausto Leali Mi sembra che la lettura del duetto non tolga o aggiunga qualcosa a Sanremo

Junior Cally – “Vado al massimo” con i Viito un’interpretazione azzeccata, a prescindere dal testo con attacco a Salvini

Marco Masini – “Vacanze romane” con Arisa. Vola la voce di Arisa, sicura, estesa, raffinata

Riki – “L’edera” con Ana Mena. Struggente, svecchiata, avvincente

Raphael Gualazzi – “E se domani” con Simona Molinari. Emerge la classe, l’arrangiamento jazzato, l’interpretazione impeccabile. Un gioiello

Anastasio – “Spalle al muro” con la PFM. Un binomio di fuoriclasse, per una versione originale, personale

Levante – “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta Sembrano “tre amiche” All’Aristono, intonate quel che basta

Alberto Urso – “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni. Ma sì tutti abbiamo capito che Urso ha voce e potenza, ma la Vanoni riempie spazi e sogni con uno stile inimitabile.

Elodie – “Adesso tu” con AehamAhmad. Dimenticate Ramazzotti, Elodie si confessa senza effetti speciali, con classe

Rancore – “Luce (Tramonti a nord-est)” con Dardust e La Rappresentante di Lista. Dignitosi, non sono incisivi

Pinguini Tattici Nucleari – Medley: “Papaveri e papere“, “Nessuno mi può giudicare”, “Gianna”, “Sarà perché ti amo”, “Una musica può fare”, “Salirò”, “Sono solo parole” e “RollsRoyce” Brani che fanno rimpiangere l’originale

Enrico Nigiotti – “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi. Pathos, poesia, emozione e una lacrima di commozione

– Tango Roxane – Georgina Rodriguez in un tango avvolgente e bacio seguente della disinvolta Rodriguez a Ronaldo

– Mika canta, con l’abituale simpatia e bravura: medley “DearJealously “/ “Happy Ending” + “Amore Che Vieni”

Giordana Angi – “La nevicata del ’56” con Solis String Quartet Niente da osservare se non l’aderenza al brano

Le Vibrazioni – “Un’emozione da poco” con i Canova Hanno piegato il brano allo stile del complesso

Diodato – “24mila baci” con Nina Zilli Una rivisitazione swing senza sbavature. Piacevole nell’arrangiamento

Tosca – “Piazza grande” con Silvia Perez Cruz. Superbe, eccellenti, professionali. Il duetto, senz’altro il migliore della serata. Per l’originalità dell’arrangiamento, per il sincronismo di due belle voci esperte

Rita Pavone – “1950″ con Amedeo Minghi .Una suggestione d’altri tempi, suggerita da due grandi interpreti.

Achille Lauro – “Gli uomini non cambiano” con Annalisa. Un binomio che rispetta l’atmosfera dell’originale. Spicca la voce e la maturità di Annalisa

Bugo e Morgan – “Canzone per te” Imbarazzante, ma la musica c’è nella sua diversificata versione. E l’emozione

Irene Grandi – “La musica è finita” con Bobo Rondelli. Un grande rimpianto per l’intensità della Vanoni

Piero Pelù – “Cuore matto”, personalità istrionica, esibizione che coinvolge il pubblico

Paolo Jannacci – “Se me lo dicevi prima” con Francesco Mandelli. Per un momento mi sono illusa, ma non era il grande Enzo Jannacci, ma il rifacimento è scanzonato, divertente

Elettra Lamborghini – “Non succederà più” con MyssKeta Un’esibizione mediocre per un brano mediocre

Francesco Gabbani – “L’italiano” Uno showman di talento, popolare, empatico, eclettico. Professionale e impeccabile

Classifica Orchestra nella terza serata

Tosca Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Anastasio Diodato Le Vibrazioni Paolo Jannacci Francesco Gabbani Rancore Marco Masini Raphael Gualazzi Enrico Nigiotti Rita Pavone Irene Grandi Michele Zarrillo Achille Lauro Levante Giordana Angi Elodie Alberto Urso Junior Cally Riki Elettra Lamborghini Bugo e Morgan

Una serata davvero troppo lunga.