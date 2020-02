Area B, i milanesi la bocciano: provvedimento inutile, non migliora l’aria

Secondo la maggioranza dei milanesi Area B, la zona a traffico limitato che vieta l’accesso e la circolazione delle auto più inquinanti, non ha prodotto benefici consistenti alla città: per il 60% dei cittadini l’inquinamento dell’aria è rimasto uguale, mentre per il 55% anche il traffico e la viabilità sono rimasti immutati.

“Il sondaggio Ipsos divulgato oggi (ieri ndr) certifica quello che diciamo da tempo: Area B è una misura che provoca enormi disagi ai cittadini senza produrre miglioramenti effettivi della qualità dell’aria. Per la maggioranza dei milanesi il provvedimento non ha inciso in maniera significativa né sul contrasto all’inquinamento né sulla viabilità urbana. Siamo di fronte all’ennesimo fallimento delle politiche messe in campo dall’assessore alla Mobilità Granelli. Un responso impietoso, di cui la giunta dovrà tenere conto” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “I milanesi – continua l’azzurro – hanno compreso bene che il problema dell’inquinamento non lo si risolve con misure ideologiche o con ztl abnormi volte solo a incrementare gli incassi del Comune. Occorre fornire maggiori incentivi per garantire il ricambio dei mezzi e la sostituzione delle caldaie obsolete. La sinistra milanese ha dimenticato le istanze delle periferie e delle categorie più fragili, che si trovano a dover pagate tariffe maggiorate per un trasporto pubblico che non collega in maniera capillare le zone periferiche al centro cittadino”.

Anche Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, non ha mancato di commentare il sondaggio Ipsos “I cittadini hanno ragione: Area B non serve a migliorare la qualità dell’aria né a ridurre il traffico. Si conferma quello che diciamo da tempo, ovvero che è un provvedimento inutile esattamente come il blocco del traffico: risultati concreti, con misure del genere, non se ne ottengono. Per combattere l’inquinamento bisogna innanzitutto partire dalla sostituzione delle vecchie caldaie, come fa la sinistra a non capirlo? Area B serve solo a far innervosire i cittadini e i pendolari dell’auto che ogni giorno raggiungono Milano per lavoro. In più il Comune può anche fare cassa su chi per errore circola dove non è consentito. È assurdo che la giunta Sala si vanti ogni volta di essere attenta all’ambiente, di essere green ed ecologista, perché la realtà percepita dalla gente smonta tutte queste bufale”.